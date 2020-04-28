أعلنت حكومة لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد تشمل جميع سكان البلاد، وذلك قبل نهاية الشهر المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر كلود ميش وزير البحث والتعليم العالي، أنه "سيتم إخضاع جميع سكانالبلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر".
وتمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ17 في البلاد، استعدادا لإعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل.
وقال رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس: "هلموا لإجراء الاختبار. إنهامساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ومن المتوقع أن يكلف تنفيذ هذه الخطة 40 مليون يورو، حيث يبلغ عدد سكان الإمارة 600 ألف نسمة.
وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي، فيما توفي 88 شخصا بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة أوروبية تعتزم فحص جميع سكانها لكشف عدد الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.