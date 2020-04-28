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دولة أوروبية تعتزم فحص جميع سكانها لكشف عدد الإصابات بكورونا

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أعلنت حكومة لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإجراء اختبارات لفيروس المستجد تشمل جميع سكان البلاد، وذلك قبل نهاية الشهر المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميا وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وذكر كلود ميش وزير البحث والتعليم العالي، أنه "سيتم إخضاع جميع سكان

البلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر".

 

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وتمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ17 في البلاد، استعدادا لإعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل.

وقال رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس: "هلموا لإجراء الاختبار. إنها

مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ومن المتوقع أن يكلف تنفيذ هذه الخطة 40 مليون يورو، حيث يبلغ عدد سكان الإمارة 600 ألف نسمة.

وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي، فيما توفي 88 شخصا بالفيروس.

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