كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن جهوزية حكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لعرضها على مجلس النواب وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف، أن "المفاوضات التي شهدتها الساعات الأخيرة وتغير بعض
سابق: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".
وكتب الكاظمي على حسابه في "تويتر"، في وقت
يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عراقي: حكومة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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