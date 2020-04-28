مصدر عراقي: حكومة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن جهوزية حكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي لعرضها على مجلس النواب وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف، أن "المفاوضات التي شهدتها الساعات الأخيرة وتغير بعض

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المواقف، منحت الكاظمي مساحة كبيرة في اختيار وزراء حكومته، وقد يقوم بتغيير بعضهم خلال الساعات المقبلة".



وكتب الكاظمي على حسابه في "تويتر"، في وقت

سابق: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.