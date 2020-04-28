نجحت الخارجية الروسية في إعادة 190 مواطنا إلى البلاد، بعد أن كانوا عالقين في إندونيسيا وتايلاند بسبب توقف الحركة الجوية على خلفية قيود وباء فيروس كورونا.
وفي 28 أبريل وصلت إلى مطار سورغت في سيبيريا طائرة تابعة لشركة Utair، وعلى متنها المواطنون
وبناء على نتائج الفحص الطبي الذي تم إجراؤه لهم في المطار، لم تظهر أعراض COVID-19 لدى أي من الركاب، فيما يتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي الذاتي مدة 14 عوما تحت طائلة الغرامةعملا بقيود الوقاية من الفيروس المرعية في البلاد.
وفي حديث لمراسل RT، قال ممثل شركة الطيران Utair، إنه تم إرسال خمسة أطقم طيران إلى آسيا لضمان عودة المواطنين الروس سالمين إلى البلاد.
وأضاف: "أمضت طائرة UTair حوالي 30 ساعة في السماء في أصعب رحلة استمرت عدة أيام من موسكو إلى دينباسار وبانكوك، حتى عادت إلى سورغوت".
كانت هذه تفاصيل خبر عودة 190 مواطنا روسيا من إندونيسيا وتايلاند على متن رحلة استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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