الصحة التونسية تؤكد نجاح كمامات FFP2 المستوردة من الصين

نشرت وزارة الصحة التونسية بيانًا لتفنيد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول كمامات الوقاية من نوع FFP2 المستوردة من الصين وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونفت الوزارة في البيان الصادر اليوم الثلاثاء، الشائعات

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بخصوص عدم فعالية تلك الكمامات، وأوضحت أنها "متحصلة على شهادة مطابقة للمواصفات الأوروبية EN 149 التي تحدد نجاعتها من حيث التسرب إلى الداخل وحماية مرتديها".

وأضافت أن مصالحها الفنية المختصة أجرت اختبارًا على الكمامات للتأكد من قدرتها على الترشيح وتحديد الجزيئات من حجم 0.3 ميكرون، مؤكدة أن الاختبار أثبت فعاليتها.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على تزويد القطاع الصحي الوطني بجميع مستلزمات الوقاية الفردية بالجودة المطلوبة مع ضمان حماية كافة العاملين بالهياكل الصحية العمومية والخاصة.