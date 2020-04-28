قطر: 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 677 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 68 حالة من المرض، ووصول مجموع حالات الشفاء إلى 1134.
وقال بيان نشرته الوزارة على موقعها اليوم الثلاثاء، إن معظم الحالاتالجديدة المسجلة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة كانوا قد خالطوا حالات مصابة بالفيروس تم اكتشافها سابقاً.
وتعود باقي الحالات الجديدة لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروسمن أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم بالفيروس في أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.
وقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس ( كوفيد – 19) 88607 أشخاص، وإجمالي عدد الحالات الإيجابية 11921 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 10777 حالة و10 حالات وفاة.
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