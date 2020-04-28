ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 15728 حالة

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 15728 حالة، و210 حالات وفاة.
ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل
وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عودة الموظفين لديها، على أن يعملوا بدوام كامل، بدءًا من الأحد المقبل، وكذلك صادقت على عودة العمليةالتعليمية بشكل تدريجي، مع الالتزام بكل التعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
وكذلك، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إدخال 80 ألف عامل فلسطيني ممن يعملون في قطاعات البناء والزراعة، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وسيتم إدخال 1500 عامل من بينهم إلى المنطقة الصناعية "عطاروت" شمالي مدينة القدس المحتلة.
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