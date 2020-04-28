بابل في العراق تفرض حظر التجول الشامل بسبب كورونا

أعلنت محافظة بابل اليوم الثلاثاء، في العراق عن رفع مستوى حظر التجول إلى حالته الشاملة القصوى، عقب تسجيل إصابتين بجديدتين بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للمحافظة: "بعد تسجيل إصابتين بفيروس
وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق اليوم الثلاثاء،إلى أكثر من ضعفي العدد الذي أعلنت عنه السلطات العراقية أمس الاثنين.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية "تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1319".
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