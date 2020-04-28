قتلى وجرحى بالعشرات في انفجار صهريج للمحروقات في مدينة عفرين في ريف حلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:21 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وهز الانفجار مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية نتيجة انفجار أصاب صهريجا محملا بالمحروقات على طريق راجو بمدينة عفرين.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنياً لقوا حتفهم في انفجار قنبلة في عفرين.

وأوضح المرصد أن جروح المصابين متفاوتة، مضيفاً أن عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة.

وبحسب المرصد، من بين القتلى هناك 6 مقاتلين من الفصائل على الأقل. وأضاف أن غالبية الذين قضوا بالتفجير، قضوا جراء إصابتهم بحروق على خلفية النيران التي اندلعت عقب انفجار الصهريج المفخخ، حيث إن غالبية الجثث متفحمة.

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وكان المرصد السوري أكد وقوع انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الثلاثاء على طريق ترندة بمدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لأضرار مادية.

وسيطرت تركيا وفصائل سورية متحالفة معها على عفرين عام 2018 في عملية عسكرية طردت المقاتلين الأكراد المحليين وشردت آلاف السكان الأكراد. وتعتبر أنقرة المقاتلين الأكراد الذين كانوا يسيطرون على عفرين إرهابيين.