احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وذكرت وكالة الحماية المدنية أن عدد الوفيات في إيطاليا بسبب “كوفيد-19” ارتفع بواقع 382 اليوم مقابل 333 في اليوم السابق.
وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة إلى 2091 مقابل 1739 حالة إصابة يوم الاثنين.
وعدد الوفيات المسجل اليوم هو الأعلى منذ يوم السبت.
وقالت الوكالة إن حصيلة عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس يوم 21 فبراير بلغت 27359 لتكون ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.
بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 201505 وهو ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
وتراجع حاليا عدد المسجلين بأنهم يحملون المرض إلى 105205 من 105813 يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 200 ألف اصابة في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.