فيديو: يونس الميموني
قال محاميا الزوجة المتهمة بتعنيف ربيبها، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة بطنجة، قررت إطلاق سراحها، قصد إرجاع المسطرة إلى الدرك الملكي لتعميق البحث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف المحاميان لـ”اليوم24″ أن حيثيات الملف مازالت غير واضحة لحدود اللحظة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في الموضوع.
وكانت قضية تعنيف الشاب حمزة من طرف زوجة والده، قد التي شغلت الرأي العام، بعدما أثار فيديو يوثق لذلك، تباينا واسعا ما بين المتعاطفين مع الشاب، والرافضين لسلوكه الاستفزازي.
كانت هذه تفاصيل خبر محاميا الزوجة المتهمة بتعنيف ربيبها: النيابة العامة قررت إرجاع المسطرة إلى الدرك الملكي لتعميق البحث-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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