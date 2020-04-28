مشروع “تكميم الأفواه”.. بنحمزة: هناك مستثمرون لحالة الطوارئ .. الإدريسي: لوبيات وراء القانون

لازال مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، يثير جدالا متزايدا منذ أن تسربت مقتطفات منه، ليلة أمس الجمعة وكشفت عن تنصيصه على عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجنا وغرامات مالية ثقيلة، في حق من يبث “خبرا زائفا أو يشكك في جودة و سلامة بعض المنتوجات و البضائع، وغيرها من التهم التي تضمنتها المسودة بموادها الـ25.

الدكتور والبرلماني السابق عادل بنحمزة، اعتبر أن مشروع القانون الجديد “يعد مؤشرا خطيرا على الرؤية التي يحملها البعض للحقوق والحريات، ويكشف أن هناك من يرغب في استثمار حالة الطوارئ الصحية إلى أقصى درجة وبعيدا عن جائحة كورونا، أي البحث عن عائد سياسي/أمني بعيد المدى”.

وأضاف في على حسابه في فيسبوك أنه “في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم استثمار التفاعل الإيجابي للمغاربة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، رغم قساوتها وأثرها السلبي على فئات بلغ فيها السكين العظم، فإن البعض بكثير من الخفة يحاول أن يستثمر الظرفية بمنطق ختانة وسبوع…”