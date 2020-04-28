رئيس الحكومة الاسبانية: سنمدد فترة الحجر الصحي كل 15 يوما وسنمنح حريات أكبر للتنقل

كشف بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، أن بلاده ستمدد فترة الحجر الصحي كل 15 يوما، مبرزا في السياق ذاته أنه سيطالب بالتمديد لفترة مقبلة يوم 10 ماي المقبل.

وقال المسؤول الاسباني، في ندوة صحافية مساء اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على تداعيات فيروس “كورونا” أنه إلى حدود الساعة تستمر إجراءات الحجر الصحي في المنازل، مبرزا أن التوجه يسير نحو منح حرية أكبر للتنقل.

وتابع قائلا “منح حرية أكبر في التنقل سيكون داخل المناطق، يمنع التنقل إلى مقاطعات أخرى بسبب مخاوف متعددة، التنقل إلى خارج مناطق السكن سيكون عند العودة إلى الحياة الطبيعية”.

وسجلت إسبانيا اليوم 331 حالة وفاة جديدة بسبب الجائحة، في وقت ارتفع عدد المصابين إلى 210 آلاف، في حين تماثل فيه للشفاء 102 ألف مصاب منذ انتشار الفيروس في الجارة الشمالية للمغرب.