كشف ميشال دوك، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن كرة القدم لا يجب أن تستأنف نشاطها قبل شهر شتنبر المقبل، مطالبا بالتحلي بالمزيد من الصبر.
وشدد دوك، في حديثه مع قناة “سكاي سبور” البريطانية، على كونه ضد فكرة استعجال استئناف مباريات كرة القدم، كما تعتزم ألمانيا وانجلترا القيام به انطلاقا من شهر يونيو المقبل.
وتابع قائلا “العالم ليس مستعدا بعد لعودة عجلة كرة القدم إلى الدوران من جديد، أتمنى أن تتغير الأمور بشكل سريع، وهو ما لا يمنع من كوننا مطالبين بالتحلي بالمزيد من الصبر”.
واستطرد قائلا “لم نعش وضعية مماثلة منذ الحرب العالمية الثانية، يتوجب علينا أن نتحلى بالواقعية، استئناف المباريات رهين بعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة الطبية لـ” فيفا”: كرة القدم لا يمكن أن تعود قبل شهر شتنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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