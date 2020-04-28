تلفزة تذيع أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق ويتسبب في إفطار صائمين

أذاعت التلفزة السودانية، مساء أول أمس الأحد، أذان المغرب، قبل موعده بـ10 دقائق، ما تسبب في حالة من الارتباك، وإفطار كثير من السودانيين قبل الموعد، ثم عادت بعد ذلك، واعتذرت، رسميا، لمشاهديها.

ونشرت صفحة التلفزة الرسمية السودانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “إدارة التلفزة اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن الخطأ غير المقصود، الذي حدث بإذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي”.

وأوضحت الصفحة ذاتها أن القناة فتحت تحقيقا بعد الحادثة، التي أربكت موعد الافطار، موضحة أنه سيتم اتخاذ العقاب اللازم للمسؤولين عن الخطأ غير المقصود من القناة.

وفسر لقمان أحمد، مدير التلفزة السودانية، الواقعة، في حواره مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، أمس الاثنين، بالقول إن الأذان برمج بالخطأ وسط مجموعة من الإعلانات، وهو بنفسه من بين من أفطروا بالخطأ بعد سماعه.