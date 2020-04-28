حمد الله يفتح قلبه للجماهير ويكشف أكثر شيء ندم عليه طيلة حياته

كشف اللاعب المغربي، عبد الرزاق حمد الله، جوانب خفية من حياته الشخصية للجمهور، إذ فتح قلبه لهم، وشاركهم تفاصيل منها، كان من بينها أكثر شيء ندم عليه، وأول شيئ سيفعله بعد نهاية الحجر الصحي.

واختار حمد الله، في ثاني، وثالث أيام الشهر الكريم التواصل مع جمهوره عبر فتح باب استقبال أسئلة شخصية، أجاب عن بعضها كاشفا جوانب خفية في شخصيته.

وقال حمد الله في تفاعله مع الجماهير، التي تتباعه، إن أكثر شيء ندم عليه في حياته، ويتمنى عودة الزمن لتدراكه، هو عدم حضوره إلى جانب والده في اللحظات، التي لفظ فيها أنفاسه، موضحا أن حضوره الدفن والجنازة لم يكن كافيا بالنسبة إليه.

وفي جواب عن سؤال آخر، كشف حمد الله أن أول ما سيقوم به بعد نهاية فترة الحجر الصحي، هو زيارة والدته، وزوجته، وابنه، لأنه اشتاق إليهم كثيرا.

وأصبح حمد الله، منذ بداية الحجر الصحي، أكثر تواصلا مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار عدد كبير من لاعبي كرة القدم، الذين أصبحوا أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنة مع السابق.