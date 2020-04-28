القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، سيعود لارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية بين الفريقين.
وكانت تقارير بريطانية، أكدت مؤخرًا أن مانشستر يونايتد بات مضطرًا لبيع عدة لاعبين في الميركاتو، أبرزهم بوغبا؛ لصنع توازن في ميزانية النادي، عقب أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن بوغبا سيعود إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية، قد يدخل بها لاعب أو اثنين من السيدة العجوز.
وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا واقتراب عقد بوغبا من الانتهاء، بددا آمال يونايتد في حصد 150 مليون يورو من صفقة بيع النجم الفرنسي.
وقالت، إن الصفقة التبادلية تنحصر حول رباعي يوفنتوس "ميراليم بيانيتش ودوغلاس كوستا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي".
يذكر أن ماتويدي هو أبرز الأسماء الجديدة المرشحة من يوفنتوس لدخول صفقة بوغبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا سيعود إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.