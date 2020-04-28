الرئيس المصري يحذر من التنمر ضد مرضى "كورونا"

الثلاثاء 28 أبريل 2020

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من التنمر ضد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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ووجه السيسي - خلال اجتماع مع مديري مستشفيات العزل اليوم الثلاثاء - بضرورة تكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوص أو طلب الرعاية الطبية خوفا، من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.

كما وجه الرئيس المصري بتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلا عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

كان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان في مصر لشؤون الإعلام، قد كشف أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم الثلاثاء ويوم الإثنين، فارقوا الحياة قبل الوصول إلى المستشفيات.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.