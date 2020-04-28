علاء عبد الزهرة لنور صبري: كنت صنديداً داخل الشباك.. افتخر بك

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2020-04-28 | 21:38
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وقال عبد الزهرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "إلى الأخ والصديق والحبيب الكابتن نور صبري، تاريخ مشرف وخدمة للوطن على أفضل ما يكون".
وأضاف "تركت خلفك قصة جميلة مليئة بالإنجازات يفتخر بها اولادك على مر السنين، وافتخر بها شخصياً لأنني رافقتك في المنتخب الوطني لسنوات طويلة".
وأوضح "في الاحتراف كنت نعم الأخ والصديق والمعلم وفي نفس الوقت كنت النور الذي أنار كرة القدم في العراق، أتمنى لك التوفيق والنجاح، وأن تحقق الانجازات كمدرب كما كنت صنديداً داخل الشباك".
تجدر الإشارة الى ان اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، اكدت ان أبوابها مفتوحة امام صبري للعمل الإداري او الفني.
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