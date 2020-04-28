انت الان تتابع روحاني: يجب على الإيرانيين توخي الحذر ولكن عدم الخوف من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يجب على الإيرانيين توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا وذلك في الوقت الذي خففت فيه البلاد القيود في محاولة للعودة للحياة الطبيعية.

وتعد إيران ضمن أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة عن روحاني قوله إن ”الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من هذه الكورونا نفسها وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم.

Advertisements

”لكن في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم“.

وعاد الإيرانيون إلى المتاجر والأسواق والحدائق خلال الأسبوع المنصرم مع تخفيف البلاد القيود المفروضة بسبب كورونا بعد أن تراجعت الزيادة اليومية في عدد حالات الوفاة إلى أقل من 100 منذ 14 أبريل نيسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 5877.