وسم الشهيد فهد بوهندي يتصدر تويتر ويفضح قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365

تصدر وسم "الشهيد فهد بوهندي" موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، في الإمارات وقطر بعد أنباء تفيد بأن الصحفي المعارض تعرض للتعذيب حتى الموت في سجن قطري.



وبحسب تقارير صحفية تم سجن بوهندي ، البالغ من العمر 37 سنة ، قبل ثلاث سنوات وزُعم أنه تعرض للتعذيب والقتل في سجن بوهامور القطري.

وتفيد وسائل إعلامية أن بوهندي تورط في أعمال شغب في السجون بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، الأحد، وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندي، في سجن الهامور (سيئ السمعة) متهمة السلطات بالدوحة بالتورط في مقتله تحت التعذيب.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، في بيان، مسؤولي النظام القطري بتقديم إيضاحات حول القضية والكشف عن أوضاع السجناء الآخرين.

وأشار البيان إلى واجبات المسؤولين في حماية أرواح السجناء، مطالبا النظام القطري بإجراء "تحقيقات مستقلة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف من عذب فهد بوهندي حتى الموت.

وحملت المنظمات في بيانها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، مسؤولية مقتل فهد بوهندي، مشددة على أنه "تجب محاسبتهم على هذه الجريمة"