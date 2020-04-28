امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديث صحفي، من التعليق على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سدة الحكم حتى الآن أم لا، لافتًا إلى أنه "يتمنى الخير له فقط".
وكان ترامب أفاد أمس الاثنين، بأنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي لكنه يفضل عدم الكشف عن تلك المعلومات.
ويأتي ذلك وسط التقارير الإعلامية المتضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن تدهور حالته الصحية عقب عملية جراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يمتنع عن التعليق عما إذا كان زعيم كوريا الشمالية لا يزال بالحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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