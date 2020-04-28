الصحة الإسرائيلية: 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا و173 إصابة

أعلنت السلطات الصحية ال​إسرائيل​ية تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، لافتةً إلى تسجيل 173 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات البـ 24 الأخيرة.

بالتوازي، أشار مكتب العمل في إسرائيل، في وقت سابق، إلى أن "أكثر من مليون شخص باتوا بلا عمل بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا"، حيث قفز معدل ​البطالة​ في إسرائيل من 4 بالمئة مطلع آذار الماضي إلى 27.4 بالمئة في نيسان الجاري.

كما أفاد المكتب بأن "أكثر من مليون و141 ألف شخص عاطل عن العمل، نتيجة الإجراءات الحكومية للحد من تفشي كورونا".