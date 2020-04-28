السلطات الإيطالية: تسجيل 382 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا

أكدت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 382 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ بالتالي إجمالي عدد ضحايا الوباء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 27359 شخصًا.
وفي وقت سابق، أفاد مستشار وزير الصحة الإيطالي فالتر ريتشاردي، بأن "ارتفاع درجات الحرارة في شهر حزيران المقبل، سيساعدنا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مستندًا في كلامه إلى دراسة قدمها وكيل وزارة الداخلية الأميركية للأمن الداخلى في البيت الأبيض في 24 نيسان.
كما شدد على أن "وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا أعد خطة لتعزيز الإقليم، لكن علينا أن نبني على هذه التجربة لإعادة إنشاء خدماتنا الصحية الوطنية، بدءًا من أطباء الأسرة والخدمات المحلية التي يجب أن تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات".
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