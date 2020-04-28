حاكم نيويورك: 335 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الاميركية ​أندرو كومو​، تسجيل 335 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفت كومو إلى أن "السلطات بحثت خطط إعادة الفتح حول العالم مع خبراء الصحة، وتوصلنا إلى مبادئ واقعية تستند إلى البيانات، لإرشادنا بشأن إعادة الفتح"، منوّهًا بأنه "سيتم تناول هذا الأمر على أساس إقليمي، وهو الشيء الذكي الوحيد الذي يجب القيام به".

كما نوّه بأن "عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى مستشفيات الولاية بسبب الفيروس التاجي الجديد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ أكثر من شهر"، موضحًا أن "متوسط ​​الإصابات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 1000 إلى مستوى لم يشهده منذ 24 مارس، في أحدث إشارة على أن الأزمة بدأت تنحسر في أكثر الولايات تضرر".

وأشار كومو إلى أن "إعادة فتح الولايات مرهون بأن تصبح نسبة الإشغالات بالمشافي بمصابي كورونا أقل من 70% من سعتها، وبمعدل إصابة أقل من 1.1، أي أن كل شخص مصاب سينقل الفيروس إلى 1.1 آخرين في المتوسط، وهو ما يشير إلى السلامة النسبية في إعادة فتح المدارس أو الشركات تدريجيا، حسب تعبيره".

وكشف كذلك عن خطط لإنشاء 30 أداة تتبع لكل 100 ألف شخص، مما يعني الحاجة إلى تأمين 5700 عامل على أساس عدد سكان الولاية البالغ عددهم 19 مليون نسمة.

