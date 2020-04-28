الخارجية الإيطالية تؤكد دعمها للشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية دعم الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، لافتةً إلى أن "أي قرار يخص مستقبل البلاد يجب أن يتخذ توافقيًا".
وتأتي التصريحات الإيطالية بعد إدانة عدد من الدول الخطوة الأحادية التي أقدم عليها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بتنصيب نفسه حاكمًا على ليبيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق إلى أن "روسيا لا تؤيد تصريحات حفتر"، لافتًا إلى أنه "ليس بيد موسكو أدوات للتأثير على حفتر حاليًا"، في حيد شدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، على أن ما أقدم عليه حفتر هو "انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015".
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