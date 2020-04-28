وزير التربية: لا بُدّ من فتح باب التَوظيف في التعليم الرّسمي وإيجاد حلول عادلة للمتعاقدين

اعتبر وزير التربية ​طارق المجذوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا بُدّ من فتح باب التَوَظُّف في التعليم الرّسمي، وإيجاد حلول عادلة للمتعاقدين، فالتربية هي الأساس في بناء البلد، وعلينا وضعها في سلم أولوياتنا".

وفي وقت سابق، لفت المجذوب الى أن "شعار تعليم نوعي مرن للجميع، الذي رفعه يوم تسلم الوزارة وضعه في اتجاه الهدف وفي هذا الظرف الذي نمر به يجب ان يكون لدينا التعليم النوعي والمرن للجميع لان لدينا في لبنان طلابا من ذوي الحاجات الخاصة، لذلك يجب ان يشمل التعليم كل فئات المجتمع بكل فئاته".

واعتبر، في حديث الى "تلفزيون لبنان" ان تقويم تجربة التعليم من بعد يتم عندما ننتهي من وباء "كورونا"، شاكرا "كل من ساهم في ايصال هذه التجربة الى الطلاب لأن ما حصل تم في ظروف صعبة في وقت قصير جدا".