تجمع عدد من ​المحتجين​ في ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، وقاموا بإضاءة الشموع عن روح الشاب الذي سقط خلال التحركات الإحتجاجية في المدينة أمس فواز السمان.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.