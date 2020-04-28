النشرة: تحطيم واجهات عدد من المصارف في برالياس

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "عددا من ​المحتجين​ أقدموا على تكسير واجهات ​بنك بيبلوس​ و​البنك اللبناني الفرنسي​ في ​برالياس​ وكذلك تحطيم الكاميرات وماكينات الصرف الالي"، مشيرا الى انه "على الفور حضرت قوة من ​الجيش​ الى المكان وانسحب المحتجون الى نقطة مفرق ​المرج​ برالياس".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.