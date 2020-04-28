النشرة: محتجون يرمون المفرقعات النارية والحجارة على فرع مصرف لبنان بصيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان عددا من ناشطي "حراك صيدا" اعتصموا امام فرع ​مصرف لبنان​ في المدينة، وبدأوا بالقاء المفرقعات النارية والحجارة تجاه المبنى وسط اجراءات امنية مشددة، حيث قامت القوى الامنية بوضع سياج شائك لمنع الاقتراب منه في ظل حالة من الغضب والغليان وهي الوقفة الاحتجاجية الرابعة منذ ايام.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.