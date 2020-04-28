عباس مرتضى بحث مع رائد خوري سبل مساعدة المزارعين

استقبل وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ الوزير السابق ​رائد خوري​، وتم التباحث بـ"خطة ماكنزي، وما تضمنته من محاور للنهوض ب​القطاع الزراعي​، وسبل مساعدة المزارعين لتأمين المدخلات الزراعية لهم بأسعار مناسبة لتخفيض الكلفة عنهم، وتخفيف الاعباء عن المستهلكين، ومكافحة الاحتكار".

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