عباس مرتضى بحث مع رائد خوري سبل مساعدة المزارعين

استقبل وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى الوزير السابق رائد خوري، وتم التباحث بـ"خطة ماكنزي، وما تضمنته من محاور للنهوض بالقطاع الزراعي، وسبل مساعدة المزارعين لتأمين المدخلات الزراعية لهم بأسعار مناسبة لتخفيض الكلفة عنهم، وتخفيف الاعباء عن المستهلكين، ومكافحة الاحتكار".
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