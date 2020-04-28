3 اصابات جديدة بكورونا في الضنية والمحصلة 13 مصابا

أعلن الجهاز الصحي التابع لاتحاد بلديات ​الضنية​ بالتعاون مع طبيبة ​القضاء​ بسمة الشعراني، أن "عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في بلدة القطين ـ الضنية بلغ 7، بعد ظهور 3 إصابات جديدة في البلدة بين 18 شخصا مشتبه إصابتهم بالفيروس، كانت أجريت فحوصات لهم في ​مستشفى​ سير ـ الضنية الحكومي، وجاءت نتائجها إيجابية".

وبهذه النتيجة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضنية إلى 13 إصابة.

وفي وقت سابق، لنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي "تسجيل 7 ​​حالات​​ جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 717 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، وحالة واحدة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس استقرّ عند 145، وكما استقرّ عدد الوفيات على 24 حالة، إذ لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت "أنّها أجرت 1499 فحص "كورونا" للمقيمين، و13 فحصًا للوافدين".