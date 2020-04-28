علوش: حزب الله يهاجم حاكم مصرف لبنان للسيطرة على البلد

أكد عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن "حق التظاهر مضمون، أما اعمال الحرق والتخريب فهي تضر بالمطالب وبالمتظاهرين، لأن معظم الناس التي لا تريد التخريب لن تنزل الى الشارع لتطالب بحقوقها"، معتبرا ان "هذا العمل إما أنه فردي او مدسوس، ونحن ندينه لأنه يضر بمصلحة ​طرابلس​ والثورة".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر علوش أن "​حكومة​ الرئيس ​حسان دياب​ لا تحظى بالقبول السياسي"، مشيرا الى ان "​حزب الله​ يهاجم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ للسيطرة على البلد".