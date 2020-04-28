معتصمون امام مصرف لبنان نظموا مسيرات في الحمرا

ذكرت معلومات صحافية ان اعدادا كبيرة من المعتصمين غادرت من امام ​مصرف لبنان​ في مسيرات جابت شوارع الحمرا الداخلية، واتجهوا الى الكونكورد امام مبنى ادارة ​بنك لبنان والمهجر​، وسط انتشار كبير لقوى مكافحة السغب التي منعت المتظاهرين من الدخول في ​شارع الحمرا​ الرئيسي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.