أعلنت "بلدية برجا"، في بيان، أنه "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في نطاق البلدة"، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة هو 18، وينقسم على التالي: عدد حالات الشفاء: 14، عدد حالات الوفاة: 1، العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبرياً: 3 حالات".
وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت، في تقريرها اليومي، "تسجيل 7 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 717 حالة".
وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالة واحدة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس استقرّ عند 145، وكما استقرّ عدد الوفيات على 24 حالة، إذ لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت "أنّها أجرت 1499 فحص "كورونا" للمقيمين، و13 فحصًا للوافدين".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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