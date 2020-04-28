إسبانيا تحدد نهاية يونيو موعدًا للعودة للحياة الطبيعية

الثلاثاء 28 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، خطة من أربع مراحل، لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على إسبانيا، للسيطرة على أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية، بحلول نهاية شهر يونيو /حزيران.

وقال، إن رفع الإجراءات الصارمة سيبدأ في الرابع من مايو/ أيار، وسيختلف من منطقة لأخرى، بناء على عوامل، مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة، ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.