- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحدد نهاية يونيو موعدًا للعودة للحياة الطبيعية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، خطة من أربع مراحل، لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على إسبانيا، للسيطرة على أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وذلك بهدف العودة للحياة الطبيعية، بحلول نهاية شهر يونيو /حزيران.
وقال، إن رفع الإجراءات الصارمة سيبدأ في الرابع من مايو/ أيار، وسيختلف من منطقة لأخرى، بناء على عوامل، مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة، ومدى امتثال المناطق لقواعد التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تحدد نهاية يونيو موعدًا للعودة للحياة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.