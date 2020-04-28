شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يطبق التباعد بين صفوف المصلين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 طبّقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي، تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فيروس «كورونا» في أوساط العاملين بالمسجد النبوي، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وقتٍ سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

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