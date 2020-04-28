وثيقة تكشف كيف تلاعبت إيران بأعداد ضحايا كورونا

الثلاثاء 28 أبريل 2020

كشفت وثيقة حديثة عن كيفية تلاعب السلطات الإيرانية بأعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتفشي داخل أغلب أقاليم البلاد.



ونشرت محطة "إيران إنترناشيونال" الناطقة بالفارسية من بريطانيا، الثلاثاء، الوثيقة التي حصلت عليها وتشير إلى أن نحو 70% من الإحصائيات التي تتعلق بالنتائج الإيجابية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد ببعض محافظات إيران لم تسجل رسميا في نظام معلومات المستشفيات التابع لوزارة الصحة.

وأظهرت الوثيقة أن تسجيل بيانات المصابين بفيروس كورونا فيما يعرف بنظام مراقبة الرعاية العلاجية التابع لمركز الطوارئ في إيران تأخر لما يزيد على 20 يوما.

وأكدت "إيران إنترناشيونال"، حسب الوثيقة، أن السلطات الإيرانية تعمدت تجاهل تسجيل نتائج اختبارات إيجابية لمصابين بكورونا في جميع محافظات البلاد.

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وتعتبر محافظة قم (بؤرة تفشى كورونا محليا) الأدنى بنسبة 27% في حالات عدم تسجيل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا في حين كانت محافظة لرستان الأعلى بنسبة 70%.

ولم تسجل السلطات الصحية في لرستان بيانات ثلثي المصابين بفيروس كورونا المستجد في النظام المعلوماتي الرسمي للمستشفيات المحلية الذي دشن عام 2008، حسب الوثيقة.

وتأخرت سلطات 4 محافظات إيرانية هي العاصمة طهران، وقم، وأذربيجان الغربية، وخراسان الرضوية بنسبة 30% في تسجيل بيانات المصابين بكورونا بنظام مراقبة الرعاية العلاجية، وذلك رغم ضرورة وسرعة إعداد تقارير معلوماتية بدقة لمنع انتشار الفيروس التاجي، وفق "إيران إنترناشيونال".

وذكرت تقارير مؤخرا أنه طُلب من المستشفيات والأطباء في إيران تسجيل أسباب وفاة أخرى لضحايا كورونا حتى لو كانت الاختبارات التي خضعوا لها إيجابية