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بن بريك : الإصلاح والرشاد هما فرعان لتنظيم الإخوان الدولي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 أبريل 2020

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن حزبي الإصلاح والرشاد، هما فرعان للتنظيم الدولي للإخوانج في اليمن .

 

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وذكر بن بريك في تغريدة له بتويتر، "حزب التجمع -الإصلاح- هو الفرع الرئيس للتنظيم الدولي للإخونج في اليمن والفرع الثاني هو حزب الرشاد السروري القطبي" .. مشيراً إلى أن لكل منهما دور مرسوم .

 

وأضاف "العقيدة واحدة تكفيرية يتحدون في تنفيذ أجندات التنظيم الدولي. بيانهما الأخير ووضع المؤتمر بين التجمع والرشاد ومن بعد بقية الأحزاب مجرد ديكور للمشهد" .

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