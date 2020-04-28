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شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك : الإصلاح والرشاد هما فرعان لتنظيم الإخوان الدولي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن حزبي الإصلاح والرشاد، هما فرعان للتنظيم الدولي للإخوانج في اليمن .
وذكر بن بريك في تغريدة له بتويتر، "حزب التجمع -الإصلاح- هو الفرع الرئيس للتنظيم الدولي للإخونج في اليمن والفرع الثاني هو حزب الرشاد السروري القطبي" .. مشيراً إلى أن لكل منهما دور مرسوم .
وأضاف "العقيدة واحدة تكفيرية يتحدون في تنفيذ أجندات التنظيم الدولي. بيانهما الأخير ووضع المؤتمر بين التجمع والرشاد ومن بعد بقية الأحزاب مجرد ديكور للمشهد" .
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