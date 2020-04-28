القطري ناصر الخليفي يمثل أمام القضاء السويسري

الثلاثاء 28 أبريل 2020

ناصر الخليفي

أعلن القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء، أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جيروم فالكه سيمثلان أمام المحكمة في سويسرا، في قضايا فساد مرتبطة بإسناد حقوق بث كأس العالم وكأس القارات في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن المحكمة الفيدرالية الجنائية أعلنت أن الشخصين سيحاكمان مع رجل ثالث لم يذكر اسمه، بتهم تتعلق بتلقي رشى وتزوير الوثائق وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

ومثل الخليفي، الذي يملك أيضًا مجموعة BeIN Media الإعلامية، بالفعل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة الفساد.

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وعلى الرغم من الادعاءات المختلفة التي تم تقديمها في الآونة الأخيرة، يبدو أن رئيس النادي الباريسي سيضطر إلى المثول أمام المحكمة مرة أخرى.

وسيخضع الخليفي وفالكه للمحاكمة اعتبارًا من 14 سبتمبر، وشخص ثالث لم تكشف هويته، بعدة تهم منها الفساد والتزوير.

ورفض مكتب المدعي العام السويسري ثلاثة طلبات الأسبوع الماضي من الخليفي، رئيس مجموعة BeIN Media الإعلامية التلفزيونية الرياضية ومقرها قطر، بتنحي بعض أعضاء المحكمة التي تتهمه في قضية فساد.

ويخضع رئيس النادي الباريسي للمحاكمة من قبل النيابة الفيدرالية "بشأن تخصيص حقوق وسائل الإعلام لكأس العالم لكرة القدم وكأس القارات".

وظل فالكه أمينا عاما للفيفا لمدة ثمانية أعوام حتى 2015 وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وفي البرازيل في 2014.

وعصفت أكبر فضيحة فساد بالفيفا طوال تاريخه في 2015 وتسببت في الإطاحة برئيسه السابق سيب بلاتر، والرئيس السابق لليويفا ميشيل بلاتيني، وإيقافهما ومنعهما من ممارسة أي نشاط يتصل باللعبة.