أمين عام الأمم المتحدة: كورونا كشف هشاشة مجتمعاتنا أمام الصدمات العالمية

الثلاثاء 28 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كشف مدى هشاشة المجتمعات أمام الصدمات العالمية، كالمرض أو أزمة المناخ.

وأضاف جوتيريش، خلال اجتماع دولي حول التغير المناخي: "بينما نتعافى، يجب أن نبني مستقبلا أفضل للجميع"، وتابع جوتيريش، حسبما جاء على صفحته الرسمية على "تويتر": "معًا، بإمكاننا حماية كوكبنا، وتحسين الصحة، وتقليل عدم المساواة، وإعادة تنشيط الاقتصادات المتعثرة". أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 17موظفا يعملون لدى المقر الأوروبى للمنظمة الدولية بفيروس كورونا . وقالت الأمم المتحدة فى بيان لها صدر فى جنيف اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بين موظفيها بلغ حتى الأن ومنذ اندلاع الوباء 17 اصابة هم حالتان بمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد )وحالتان ببرنامج الامم المتحدة للبيئة وحالة واحدة فى الية التحقيق المستقلة لميانمار وحالة واحدة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية وحالتان بمكتب المفوض السامى لحقوق الانسان وحالة واحدة فى معهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح بالاضافة إلى 8 حالات بمقر المنظمة الدولية فى جنيف . وأكد البيان أن الأمم المتحدة أتخذت جميع التدابير الاحترازية مع كل حالة وكذلك المتابعة الطبية المناسبة واتباع البروتوكولات المتفق عليها مع البلد المضيف سويسرا . وأشارت البيان الى انها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السويسرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن ما يتعلق بوباء كورونا.