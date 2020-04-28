الجيش الليبي يكثف دورياته لمراقبة الحدود الجنوبية

الثلاثاء 28 أبريل 2020

كثف الجيش الليبي من دورياته، جنوبي البلاد، لتأمين الحدود مع دول الجوار، وفق ما أعلنه مدير مكتب الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية محمود الورفلي.



وأضاف الورفلي، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن قائد المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج يتفقد حاليا مناطق الجنوب الغربي للبلاد، لمتابعة الوضع الأمني بعد ورد معلومات بشأن تحرك مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية بالمنطقة الجنوبية.

وتفرض حكومة الوفاق بدعم من الطيران التركي المسير حصارًا علي بعض مدن الجنوب لدعمها الجيش الوطني الليبي.

ويخوض الجيش الليبي، منذ نحو عام، عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها والمدعومة من حكومة الوفاق داخليا ومن تركيا.

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وأكد الورفلي أن هذه الدوريات تشمل منطقة الكفرة العسكرية في الجنوب الشرقي، ومنطقة مرزق العسكرية، ومنطقة اوباري غات العسكرية، مشددا علي أن الوضع الامني ممتاز للغاية.

وأشار الورفلي إلي أن دوريات المناطق العسكرية مستمرة لتأمين الحدود مع تشاد والسودان والنيجر والجزائر، موضحا انه لا يوجد أي خرق أمني بالمنطقة.

وأشار الورفلي إلى تحسن الوضع الأمني بعد انطلاق الدوريات العسكرية بالمنطقة، مشيرا لاختفاء عمليات تهريب الوقود والهجرة الغير شرعية التي كانت تشهدها الحدود مع دول الجوار بالمنطقة الجنوبية.

وتابع أن هناك خطة أمنية محكمة يجرى تطبيقها الان وبمتابعة مباشرة من قائد المناطق العسكرية الجنوبية من اجل حفظ الامن، لافتا إلي أن الخطة تسير بوتيرة جيدة جدا.

وشدد الورفلي علي أن القوات المسلحة لن تتواني في الضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الامن بالمنطقة الجنوبية بعد التحسن الامني الكبير والقضاء علي المجموعات المسلحة والمرتزقة والارهابيين.