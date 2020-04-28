الجيش الليبي يشن لأول مرة هجوماً على ميليشيات مسلحة في مسلاتة شرق ترهونة

الثلاثاء 28 أبريل 2020

قال مصدر عسكري في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الليبي شن لأول مرة هجوماً على ميليشيات مسلحة في مسلاتة شرق ترهونة.



وأضاف الضابط عبد المنعم الجالي، في تصريحات وفقا لـ "إرم نيوز"، أن قوات من "اللواء التاسع" التابع للجيش الليبي شنت هجومًا على مجموعة مسلحة تتمركز بمدينة مسلاته، "50" كيلومترا شرق ترهونة، واستهدفت مدينة ترهونة بصواريخ "جراد".

وأوضح أن الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات التابعة للوفاق لا تزال مستمرة في عدة محاور غرب البلاد، منذ ليلة الأمس وحتى اليوم.

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وبحسب الضابط في الجيش الليبي، فإن قوات الجيش تتعامل مع عناصر مسلحة من الميليشيات والمرتزقة الأجانب بمحور الهضبة.

وأوضح أن قوات الجيش دمرت 7 عربات وقتلت 9 عناصر وجدت جثثهم في عدة أماكن من المحور، بينما جرح 5 أفراد من الجيش أغلبهم بجروح بسيطة.

وقال الجالي: إن مدفعية الجيش تعاملت مع مجموعة مسلحين كانت تطلق القذائف على السكان في منطقة عين زارة، واستطاعت المدفعية إسكات مصادر النيران.

وأردف قائلا: إن طيران الجيش الليبي استهدف رتلًا من السيارات تابعًا لميليشيا القوة المتحركة بالقرب من مدينة الجميل في أقصى الغرب الليبي، مبينًا أن الرتل يتكون من 12 سيارة وحوالي 38 عنصرًا مسلحًا، وأسفرت الغارة عن تدمير جميع الآليات ومقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا بينهم عدة عناصر من المرتزقة السوريين.