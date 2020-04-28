ارتفاع حصيلة وفيات تفجير سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية لـ40

الثلاثاء 28 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية إلى 40 قتيلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد موقع روسيا اليوم، وقوع تفجير استهدف السوق الشعبى بمدينة عفرين، شمال غربى سوريا، بالقرب من مقر التجنيد، حيث نقل مراسل روسيا اليوم عن ناشطين قولهم، أن التفجير تم بسيارة مفخخة، مشيرا إلى أنه من غير الواضح عدد الضحايا حتى الآن.

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وتسيطر على مدينة عفرين فصائل سورية موالية لأنقرة منذ مارس 2018، من ضمن عملية غصن الزيتون التى أطلقها الجيش التركي.

وفى وقت سابق قالت قوات سوريا الديمقراطية أن طائرة تركية مسيرة استهدفت أحد المراكز الأمنية التابعة للقوات الكردية بمدينة عين العرب، فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن قوات الاحتلال التركى تستهدف مناطق قوات سوريا الديمقراطية التى تعمل على احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، مشيرة إلى التزام قوات سوريا الديمقراطية بالنداء الأممى الداعى لوقف إطلاق النار من جميع الأطراف.

وأشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى انفجار القنبلة الأولى على تمام الساعة الثالثة فجرًا فور إلقائها مباشرةً مخلفةً أضرار مادية، كما انفجرت القنبلة الثانية بتمام الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة فجرًا، بعد إلقائها بعشرة دقائق لأنها كانت تعمل بموقت زمنى، ولم يخلف الاستهدافيّن أى أضرار بشرية.

فيما أكدت قوى الأمن الداخلى لشمال وشرق سوريا التزامها التام بالنداء الأممى لوقف النزاع بين كافة الأطراف فى هذا الظرف الطارئ الذى يمر به العالم، داعية القوى الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار على كافة المناطق الحدودية للدولة التركية أداء واجباتها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين فى كافة مناطق شمال وشرق سوريا من استهدافات الاحتلال التركى المستمرة لمناطق قوات سوريا الديمقراطية.