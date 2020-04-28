5 وفيات و132 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 5 وفيات و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



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وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، إنَّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 3649 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 437 وفاة.

وأضاف فورار أنَّ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1651 بزيادة 93 حالة حتى الآن.