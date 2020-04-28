ارتفاع أعداد قتلى انفجار عفرين شمالي سوريا إلى 22 شخصا

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل 22 شخصاً بينهم مدنيون في تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين في شمال سوريا.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن،: إن "22 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو/تموز الماضي استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا تلته بآخر في مارس/آذار 2019، وسبقهما اثنان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وأثار الهجومان الأخيران انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.