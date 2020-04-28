بوتين: العالم يواجه لأول مرة وباء من هذا النوع... ولكن بفضل العلماء يمكننا التوقع واختيار التكتيكات

الثلاثاء 28 أبريل 2020

فيلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول مكافحة انتشار الفيروس التاجي أن العالم يواجه لأول مرة وباء من هذا النوع، ولكن بفضل عمل الأطباء يمكننا اختيار استراتيجيات وتكتيكات للخطوات المقبلة.

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وقال بوتين اليوم الاثنين:"واجه العالم بأسره وباء الفيروس التاجي للمرة الأولى. ولكن الآن بفضل عمل العلماء والأطباء ، أصبحنا نعرف الكثير عن هذا المرض الخطير لذا أصبح بإمكاننا أن وضع توقعات واستراتيجيات وتكتيكات لأعمالنا بشكل أوضح".

وأشار بوتين إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا استقرت نسبيا، وقال: "العدد اليومي لحالات الإصابة بالمرض استقر نسبيا".

وأوضح بوتين أن التهديد والخطر القاتل لفيروس كورونا المستجد، لا يزال قائما، ويمكن أن يؤثر على الجميع، وقال بوتين: "إننا نواجه الآن مرحلة جديدة وربما اكثر المراحل تحديا في مكافحة الوباء. والمخاطر المترتبة على الإصابة بهذا المرض أصبحت في المقدمة. ولا يزال التهديد والخطر القاتل للفيروس قائما وقد يؤثر على الجميع".