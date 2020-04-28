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حريق هائل في مدينة إسطنبول اليوم الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 أبريل 2020

اندلع حريق هائل في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، جرّاء انفجار مروع ناجم عن أنشطة حفر في منطقة "بيلك دوزو"، ما أدّى لارتفاع ألسنة اللهب والدخان إلى أمتار في الهواء.

 

وذكرت صحيفة "صباح" الحكومية أنَّ أعمال حفر بحي "غوربينار" في منطقة "بيلك دوزو" غربي إسطنبول، ألحقت أضراراً بأنبوب غاز، أسفرت عن وقوع انفجار مروع بالمكان واشتعال النيران.

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ووفق المصدر تصاعدت ألسنة اللهب لأمتار في الهواء من شدة الانفجار، فضلاً عن تسبب الحادث في حالة كبيرة من الذعر بين سكان الحي.

 

كما ألحق الانفجار أضراراً جسيمة بمبنيين في المنطقة، وفق الصحيفة التي أشارت إلى إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

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