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مصر تؤكد تمسُكها بالتسوية السياسية للصراع في ليبيا

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أكدت مصر تمسكها بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ -في بيان اليوم- على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.

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