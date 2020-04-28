شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تمسُكها بالتسوية السياسية للصراع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ -في بيان اليوم- على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
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