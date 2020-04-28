شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «كورونا» توقف مساعدات الصناعات الملوِثة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إلى ربط المساعدات الاقتصادية المقدمة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بالإجراءات المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة. وقال جوتيريش في حوار بطرسبرج للمناخ: "بينما ننفق التريليونات للتعافي من آثار (كوفيد- 19)، يجب علينا توفير وظائف وشركات تجارية جديدة من خلال تحول نظيف وصديق للبيئة". وأضاف: "حيثما يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ الشركات التجارية، يجب أن يتم استغلالها في توفير وظائف صديقة للبيئة ونمو مستدام وشامل". ولابد ألا يتم استغلالها في إنقاذ الصناعات القديمة الملوثة للبيئة وذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة".

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