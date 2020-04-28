كولومب (فرنسا) ـ وكالات: أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ اثنين من درّاجيها أصيبا بجروح خطرة بعدما صدمتهما سيارة في إحدى ضواحي باريس في هجوم متعمّد قال منفّذه إثر اعتقاله، وفقاً لمصدر أمني، إنّ الدافع وراءه هو “الانتقام للوضع في فلسطين”.

وقالت النيابة العامة في نانتير إنّ المحقّقين عثروا داخل السيارة التي صدمت الدرّاجين على سكّين و”رسالة تشرح” دوافع السائق، من دون مزيد من التفاصيل. من جهتها قالت النيابة العامة الوطنية لشؤون مكافحة الإرهاب مساء الإثنين إنّها ما زالت تنظر في القضية لتبيان ما إذا كانت ستضع يدها عليها أم لا. وبحسب مصادر أمنية فإنّ الجاني مواطن فرنسي يبلغ من العمر 29 عاماً وقد أقرّ بأنّه صدم الدرّاجين “عمداً”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سائق سيارة يدهس شرطيَّين في باريس عمدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.